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Опубликованы даты начала матчей «Спартака» с «Зенитом», ЦСКА, «Локо» и «Краснодаром»

Опубликованы даты начала матчей «Спартака» с «Зенитом», ЦСКА, «Локо» и «Краснодаром»
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Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. Московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 3-м и 18-м турах, с санкт-петербургским «Зенитом» — в 5-м и 28-м турах, а с ЦСКА — в 12-м и 24-м турах.

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3-й тур (7-10 августа)
«Спартак» – «Краснодар»

5-й тур (21-24 августа)
«Спартак» – «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)
«Динамо» – «Спартак»

12-й тур (23-26 октября)
ЦСКА – «Спартак»

13-й тур (30 октября-2 ноября)
«Локомотив» – «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)
«Спартак» – «Динамо»

18-й тур (26 февраля-1 марта)
«Краснодар» – «Спартак»

24-й тур (16-19 апреля)
«Спартак» – ЦСКА

27-й тур (7-10 мая)
«Спартак» – «Локомотив»

28-й тур (14-17 мая)
«Зенит» – «Спартак».

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