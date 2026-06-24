Опубликованы даты начала матчей «Спартака» с «Зенитом», ЦСКА, «Локо» и «Краснодаром»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. Московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 3-м и 18-м турах, с санкт-петербургским «Зенитом» — в 5-м и 28-м турах, а с ЦСКА — в 12-м и 24-м турах.

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3-й тур (7-10 августа)

«Спартак» – «Краснодар»

5-й тур (21-24 августа)

«Спартак» – «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» – «Спартак»

12-й тур (23-26 октября)

ЦСКА – «Спартак»

13-й тур (30 октября-2 ноября)

«Локомотив» – «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)

«Спартак» – «Динамо»

18-й тур (26 февраля-1 марта)

«Краснодар» – «Спартак»

24-й тур (16-19 апреля)

«Спартак» – ЦСКА

27-й тур (7-10 мая)

«Спартак» – «Локомотив»

28-й тур (14-17 мая)

«Зенит» – «Спартак».