Хулиан Альварес хочет только в «Барселону» — Маттео Моретто

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес твёрдо намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Аргентинский футболист категорически отказывается от других вариантов продолжения карьеры ради перехода в каталонский клуб.

«У Хулиана нет намерений возвращаться в Англию, как не хочет он и в «ПСЖ» — он желает только в «Барселону», которая предпримет шаги для его подписания. Посмотрим, дойдут ли они до отметки в € 130-140 млн, думаю, «Атлетико» и «Барса» ещё будут вести переговоры. Также крайне маловероятно, что игрок останется в «Атлетико», Хулиан и Диего Симеоне не ладят друг с другом»,— сообщает Маттео Моретто в социальной сети X.