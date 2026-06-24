Опубликованы даты начала матчей «Краснодара» со «Спартаком», «Зенитом», «Локо» и ЦСКА

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь сезона-2026/2027. «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в 3-м и 18-м турах, с «Зенитом» в 10-м и 26-м, с «Локомотивом» в 11-м и 30-м, с ЦСКА в 14-м и 22-м, с московским «Динамо» в 15-м и 21-м турах.

3-й тур (7-10 августа)

«Спартак» – «Краснодар».

10-й тур (9-12 октября)

«Краснодар» – «Зенит».

11-й тур (16-19 октября)

«Локомотив» – «Краснодар».

14-й тур (6-8 ноября)

«Краснодар» – ЦСКА.

15-й тур (20-23 ноября)

«Динамо» Москва – «Краснодар».

18-й тур (26 февраля — 1 марта)

«Краснодар» – «Спартак».

21-й тур (19-21 марта)

«Краснодар» – «Динамо» Москва.

22-й тур (2-5 апреля)

ЦСКА – «Краснодар».

26-й тур (30 апреля — 3 мая)

«Зенит» – «Краснодар».

30-й тур (29 мая)

«Краснодар» – «Локомотив».

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками. На третьей строчке расположился «Локомотив» с 53 очками.