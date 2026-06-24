Расписание первых матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России — 2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) и Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовали календарь чемпионата России и Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Летом 2026-го сине-бело-голубые проведут девять матчей: один — в OLIMPBET Суперкубке России, два — в Кубке страны и шесть — в РПЛ.
Расписание официальных матчей «Зенита» в июле-августе 2026 года:
18 июля, Суперкубок России
«Зенит» — «Спартак»
1-й тур РПЛ (24-27 июля)
«Акрон» – «Зенит»
2-й тур РПЛ (31 июля-3 августа)
«Оренбург» – «Зенит»
1-й тур Пути РПЛ Кубка России (4-6 августа)
«Зенит» – «Балтика»
3-й тур РПЛ (7-10 августа)
«Зенит» – «Родина»
4-й тур РПЛ (14-17 августа)
«Зенит» – «Динамо»
2-й тур Пути РПЛ Кубка России (18-20 августа)
«Крылья Советов» – «Зенит»
5-й тур РПЛ (21-24 августа)
«Спартак» – «Зенит»
6-й тур РПЛ (28-31 августа)
«Факел» – «Зенит».