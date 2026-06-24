Расписание первых матчей ЦСКА в сезоне-2026/2027

Российская Премьер-Лига и Кубок России опубликовали расписание матчей турниров на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием московского ЦСКА на летний период (полные календари обоих турниров доступны в конце новости).
1-й тур (24-27 июля)
ЦСКА – «Балтика»
2-й тур (31 июля-3 августа)
ЦСКА – «Крылья Советов»
Кубок России, 1-й тур (4-6 августа)
«Локомотив» – ЦСКА
3-й тур (7-10 августа)
«Ростов» – ЦСКА
4-й тур (14-17 августа)
ЦСКА – «Факел»
5-й тур (21-24 августа)
ЦСКА – «Локомотив»
6-й тур (28-31 августа)
«Акрон» – ЦСКА
Также предлагаем ознакомиться с расписанием матчей ЦСКА с топ-клубами РПЛ.