Расписание первых матчей ЦСКА в сезоне-2026/2027

Российская Премьер-Лига и Кубок России опубликовали расписание матчей турниров на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием московского ЦСКА на летний период (полные календари обоих турниров доступны в конце новости).

1-й тур (24-27 июля)

ЦСКА – «Балтика»

2-й тур (31 июля-3 августа)

ЦСКА – «Крылья Советов»

Кубок России, 1-й тур (4-6 августа)

«Локомотив» – ЦСКА

3-й тур (7-10 августа)

«Ростов» – ЦСКА

4-й тур (14-17 августа)

ЦСКА – «Факел»

5-й тур (21-24 августа)

ЦСКА – «Локомотив»

6-й тур (28-31 августа)

«Акрон» – ЦСКА

Также предлагаем ознакомиться с расписанием матчей ЦСКА с топ-клубами РПЛ.