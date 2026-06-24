Расписание первых матчей «Спартака» в РПЛ и Кубке России — 2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) и Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовали календарь чемпионата России и Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Летом 2026-го красно-белые проведут девять матчей: один — в OLIMPBET Суперкубке России, два — в Кубке страны и шесть — в РПЛ.

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Расписание официальных матчей «Спартака» в июле-августе 2026 года:

18 июля, Суперкубок России

«Зенит» — «Спартак»

1-й тур РПЛ (24-27 июля)

«Спартак» – «Родина»

2-й тур РПЛ (31 июля-3 августа)

«Ахмат» – «Спартак»

1-й тур Пути РПЛ Кубка России (4-6 августа)

«Спартак» – «Оренбург»

3-й тур РПЛ (7-10 августа)

«Спартак» – «Краснодар»

4-й тур РПЛ (14-17 августа)

«Балтика» – «Спартак»

2-й тур Пути РПЛ Кубка России (18-20 августа)

«Рубин» – «Спартак»

5-й тур РПЛ (21-24 августа)

«Спартак» – «Зенит»

6-й тур РПЛ (28-31 августа)

«Спартак» – «Оренбург».