Расписание первых матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России в сезоне-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с графиком первых официальных матчей «Краснодара» в летний период.
Расписание матчей «Краснодара» в июле-августе 2026 года:
1-й тур РПЛ (24-27 июля)
«Рубин» – «Краснодар»
2-й тур РПЛ (31 июля-3 августа)
«Краснодар» – «Факел»
Кубок России, 1-й тур (4-6 августа)
«Краснодар» – «Ахмат»
3-й тур РПЛ (7-10 августа)
«Спартак» – «Краснодар»
4-й тур РПЛ (14-17 августа)
«Краснодар» – «Ахмат»
Кубок России, 2-й тур (18-20 августа)
«Динамо» (Москва) – «Краснодар»
5-й тур РПЛ (21-24 августа)
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
6-й тур РПЛ (28-31 августа)
«Краснодар» – «Ростов»
Ниже представлены полные календари РПЛ и Кубка России на сезон-2026/2027.