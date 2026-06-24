Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание первых матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России в сезоне-2026/2027

Расписание первых матчей «Краснодара» в РПЛ и Кубке России в сезоне-2026/2027
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России на сезон-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с графиком первых официальных матчей «Краснодара» в летний период.

Расписание матчей «Краснодара» в июле-августе 2026 года:

1-й тур РПЛ (24-27 июля)
«Рубин» – «Краснодар»

2-й тур РПЛ (31 июля-3 августа)
«Краснодар» – «Факел»

Кубок России, 1-й тур (4-6 августа)
«Краснодар» – «Ахмат»

3-й тур РПЛ (7-10 августа)
«Спартак» – «Краснодар»

4-й тур РПЛ (14-17 августа)
«Краснодар» – «Ахмат»

Кубок России, 2-й тур (18-20 августа)
«Динамо» (Москва) – «Краснодар»

5-й тур РПЛ (21-24 августа)
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»

6-й тур РПЛ (28-31 августа)
«Краснодар» – «Ростов»

Ниже представлены полные календари РПЛ и Кубка России на сезон-2026/2027.

Материалы по теме
Официально
Российская Премьер-Лига представила календарь на сезон-2026/2027
Официально
РФС опубликовал календарь матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android