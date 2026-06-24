Футболисты сборной Аргентины поздравили Месси с днём рождения

Футболисты сборной Аргентины поздравили нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, футболисту исполнилось 39 лет. На данный момент сборная находится в США, где принимает участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Также турнир проходит в Мексике и Канаде.

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Месси на своей странице в социальной сети опубликовал фото с партнёрами по команде, подписав: «Прошлой ночью мы начали с приятного сюрприза. Спасибо!»

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.