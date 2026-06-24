«Челси» заинтересовался защитником «Комо» Хакобо Рамоном — The Athletic

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 21-летнему центральному защитнику итальянского «Комо» Хакобо Рамону, сообщает The Athletic. Молодой футболист входит в шорт-лист кандидатов, которых руководство английского клуба рассматривает для укрепления оборонительной линии в летнее трансферное окно.

Помимо Рамона, в списке приоритетных целей «синих» значится защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа, однако лондонцы параллельно изучают ещё три-четыре альтернативных варианта.

В минувшем сезоне Хакобо Рамон провёл за «Комо» 37 матчей во всех турнирах под руководством экс-полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Игра защитника помогла итальянской команде занять четвёртое место в Серии А и впервые в истории клуба завоевать путёвку в Лигу чемпионов.