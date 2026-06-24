«Их рвут на части». В «Родине» назвали самых востребованных в РПЛ игроков клуба

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал о трансферной ситуации в клубе и назвал футболистов, к которым проявляют наибольший интерес команды Мир Российской Премьер‑Лиги.

— Кто самый востребованный игрок «Родины», по кому приходит больше всего предложений?

— В каждое трансферное окно по-разному. Сначала это был Иван Тимошенко. Начиналось всё с предложений от ЦСКА, но после его аренды в «Акрон» мы договорились, что будем двигаться вместе и не смотреть на сторону. Ваня и женился у нас — на прекрасной девушке Вике, которая отвечает в клубе за СММ. На каком-то этапе поступало много предложений по Руслану Фищенко, в последнее зимнее трансферное окно это Тёма Максименко. В нынешнее наиболее востребованы те, кто не играл у нас в основе весной: Юдинцев, Шадринцев, Гордюшенко, Тананеев. Их буквально рвут на части, но ребята не торопятся уходить. А по ведущим игрокам предложений нет, потому что клубы понимают, что это бесполезно, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ — московский клуб завоевал путёвку в высший дивизион, выиграв Лигу PARI сезона-2025/2026.