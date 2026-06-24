«Бесконечно тебя люблю». Жена Месси поздравила футболиста с 39-летием, Лео ответил

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, поздравила своего мужа с днём рождения. Сегодня, 24 июня, футболисту исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, любовь всей моей жизни. Я надеюсь, что сегодня и всегда ты будешь очень счастлив. У нас уже есть всё, что нам нужно, потому что у нас есть ты. Я бесконечно тебя люблю», — написала Антонелла на своей странице в социальной сети.

Футболист ответил супруге в комментариях под её постом: «Спасибо тебе огромное, моя любовь. Я люблю вас всех. Люблю! Мы были такими маленькими…»

Месси состоит в отношениях с Антонеллой с 2008 года. Они вместе выросли в Росарио и знают друг друга с пяти лет, Рокуццо — двоюродная сестра лучшего друга детства Месси Лукаса Скальи, который также был футболистом. У пары есть трое сыновей. Официально Лионель и Антонелла поженились лишь в 2017 году.