Сетка плей-офф ЧМ-2026 перед 3-м туром группового этапа

Определена предварительная сетка плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 перед стартом 3-го тура группового этапа. 3-й тур пройдёт с 24 по 28 июня.

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Фото: «Чемпионат»

В групповом этапе принимают участие 48 команд. Две лучшие сборные от каждой из 12 групп выходят в плей-офф. Также в 1/16 финала присоединятся восемь лучших команд с третьих мест.

В плей-офф турнира вышли семь сборных: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия. Некоторые сборные уже знают дату и место проведения своих встреч.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.