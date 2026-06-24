РФС утвердил изменения правил при исполнении пенальти перед сезоном-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) объявил об изменении правил при исполнении пенальти перед стартом сезона-2026/2027. Как сообщает официальный сайт РФС, изменения вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

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«Утверждены изменения, касающиеся двойного касания мяча бьющим игроком при выполнении пенальти в игре и послематчевой серии, а также отменено вынесение предупреждения в ситуации, когда вратарь и бьющий игрок во время пенальти одновременно совершают нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы РФС на официальном сайте организации.