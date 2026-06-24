Алехандро Гримальдо переходит в «Атлетико» — Фабрицио Романо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X. Cтороны достигли устного соглашения.

Руководство леверкузенского клуба приняло финальное предложение мадридцев. Общая сумма сделки с учётом бонусных выплат составит более € 20 млн. Сам испанский фланговый защитник рассматривал исключительно вариант с переходом в команду Диего Симеоне. Гримальдо согласовал условия личного контракта с «матрасниками» ещё на прошлой неделе, и теперь сделка полностью закрыта.

Гримальдо играет за немецкий клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами.