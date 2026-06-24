Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алехандро Гримальдо переходит в «Атлетико» — Фабрицио Романо

Алехандро Гримальдо переходит в «Атлетико» — Фабрицио Романо
Комментарии

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X. Cтороны достигли устного соглашения.

Руководство леверкузенского клуба приняло финальное предложение мадридцев. Общая сумма сделки с учётом бонусных выплат составит более € 20 млн. Сам испанский фланговый защитник рассматривал исключительно вариант с переходом в команду Диего Симеоне. Гримальдо согласовал условия личного контракта с «матрасниками» ещё на прошлой неделе, и теперь сделка полностью закрыта.

Гримальдо играет за немецкий клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами.

Материалы по теме
Гримальдо близок к переходу в «Атлетико» Мадрид за € 12 млн — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android