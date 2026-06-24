Босния и Герцеговина — Катар: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

Сегодня, 24 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы команд.

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Малич, Башич, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

Катар: Абунада, Мигел, Лай, Габер, Хухи, Аль-Браке, Будиаф, Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Аль-Хайдос, Афиф.

Сборная Катара занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала одно очко за два матча. Босния и Герцеговина находится на третьей строчке, заработав одно очко. На первом месте располагается Канада (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).