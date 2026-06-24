Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцария — Канада: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 24 июня 2026

Швейцария — Канада: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Сегодня, 24 июня, состоится матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Канады. Команды будут играть на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Швейцария: Кобель, Хакес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Манзамби, Фройлер, Соу, Варгас, Эмболо.

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларьи, Шуаньер, Салиба, Ахмед, Бьюкенен, Дэвид, Ларин.

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала четыре очка за два матча. Канада находится на первой строчке с четырьмя очками в активе. Две другие команды квартета B — Босния и Герцеговина и Катар.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android