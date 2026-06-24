Швейцария — Канада: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 24 июня, состоится матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Швейцарии и Канады. Команды будут играть на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы команд:

Швейцария: Кобель, Хакес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Манзамби, Фройлер, Соу, Варгас, Эмболо.

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларьи, Шуаньер, Салиба, Ахмед, Бьюкенен, Дэвид, Ларин.

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала четыре очка за два матча. Канада находится на первой строчке с четырьмя очками в активе. Две другие команды квартета B — Босния и Герцеговина и Катар.