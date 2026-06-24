«Тоттенхэм» начал переговоры с Антонином Кински о новом контракте — The Athletic

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» начал переговоры с голкипером Антонином Кински о подписании нового улучшенного контракта. Клуб намерен зафиксировать его статус первого номера команды и поощрить за вклад в сохранение прописки в Премьер-лиге в минувшем сезоне, сообщает The Athletic.

Чешский вратарь выходил в стартовом составе во всех семи матчах под руководством Роберто Де Дзерби в концовке минувшего сезона-2025/2026, когда «шпоры» вели борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Кински перешёл в английский клуб из пражской «Славии» в январе 2025 года, и его текущее соглашение рассчитано ещё на пять лет.

При этом будущее итальянского голкипера Гульельмо Викарио, который пропустил концовку сезона из-за травмы, на данный момент остаётся под вопросом.