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«Крылья Советов» расторгли контракт с защитником Романом Евгеньевым

«Крылья Советов» расторгли контракт с защитником Романом Евгеньевым
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Защитник Роман Евгеньев и «Крылья Советов» досрочно расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба самарского клуба. Соглашение игрока действовало до 30 июня 2027 года.

«Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаёмся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути. Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учётом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество с Романом Евгеньевым.

Мы искренне благодарим Романа и его сторону за конструктивный диалог: нам удалось прийти к общему согласию и расторгнуть контракт на обоюдовыгодных условиях, без каких-либо дополнительных финансовых обязательств со стороны клуба. Желаем Роману успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора «Крыльев Советов» Тархана Джабраилова телеграм-канал клуба.

27-летний защитник перешёл в самарскую команду в 2022 году и провёл 101 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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