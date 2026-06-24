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Шотландия — Бразилия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 24 июня 2026

Шотландия — Бразилия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В ночь с 24 на 25 июня состоится матч 3-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

Бразилия: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.

После двух туров группы C сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место. Шотландия с тремя очками располагается на третьей строчке. На втором месте находится Марокко (4), на четвёртом — Гаити (0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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