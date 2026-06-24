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Видео: досмотр Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026

Видео: досмотр Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026
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Появилось видео досмотра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира 2026 года.

Ранее строгому досмотру подвергся ряд сборных, включая Уругвай, который по прибытии в Майами на матч с Саудовской Аравией также прошёл проверку. Досмотру подвергались также сборные Узбекистана, Сенегала и Ирана.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном португальцы разгромили соперника со счётом 5:0. Криштиану Роналду отметился двумя голами и по итогам матча получил звание лучшего игрока.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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