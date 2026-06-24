Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крепко обнимаю, брат!» Роналдиньо поздравил Месси с днём рождения

«Крепко обнимаю, брат!» Роналдиньо поздравил Месси с днём рождения
Комментарии

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо поздравил нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, Лео! Крепко обнимаю, брат!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети.

Лионель Месси стал известен благодаря выступлениям за «Барселону», где он завоевал множество титулов, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Также он неоднократно становился обладателем «Золотого мяча».

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Лионелю Месси — 39. Все рекорды аргентинца на первенствах мира
Истории
Лионелю Месси — 39. Все рекорды аргентинца на первенствах мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android