«Крепко обнимаю, брат!» Роналдиньо поздравил Месси с днём рождения

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо поздравил нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, аргентинцу исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, Лео! Крепко обнимаю, брат!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети.

Лионель Месси стал известен благодаря выступлениям за «Барселону», где он завоевал множество титулов, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Также он неоднократно становился обладателем «Золотого мяча».

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.