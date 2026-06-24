УЕФА поздравил Лионеля Месси с 39-летием

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, футболисту исполнилось 39 лет.

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«С момента своего первого выступления в турнирах УЕФА в 2004 году Лионель Месси подарил зрителям незабываемые моменты на европейской арене и за её пределами. С днём ​​рождения, Лео!» — говорится в сообщении УЕФА в социальной сети Х.

Лионель Месси стал известен благодаря выступлениям за «Барселону», где он завоевал множество титулов, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Также он неоднократно становился обладателем «Золотого мяча».

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.