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Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с 39-летием

Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с 39-летием
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поздравил нападающего сборной Аргентины и команды «Интер Майами» Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня форварду исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, лучший из лучших», — написал Бекхэм в соцсети, также опубликовав совместное фото с аргентинцем на фоне Кубка МЛС.

Лионель Месси стал известен благодаря выступлениям за «Барселону», где он завоевал множество титулов, включая чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Нападающий неоднократно становился обладателем «Золотого мяча».

В декабре 2025 года «Интер Майами» переиграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 в финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года, став чемпионами лиги впервые в истории клуба. На счету Месси — две результативные передачи.

На чемпионате мира 2026 года Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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