Роман Евгеньев перешёл в «Пари НН»

Защитник Роман Евгеньев подписал контракт с футбольным клубом «Пари НН». Соглашение с 27-летним российским футболистом рассчитано на два года.

Евгеньев является воспитанником академии московского «Динамо», а также занимался в школах «Сокола» и «Спартака». Всего в рамках Российской Премьер-Лиги защитник провёл более 180 матчей, выступая за «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

В минувшем сезоне-2025/2026 Евгеньев принял участие в 14 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Кроме того, в активе футболиста есть опыт выступлений за сборную России, в составе которой он дебютировал в 2020 году и входил в заявку на Евро-2020.