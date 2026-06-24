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Роман Евгеньев перешёл в «Пари НН»

Роман Евгеньев перешёл в «Пари НН»
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Защитник Роман Евгеньев подписал контракт с футбольным клубом «Пари НН». Соглашение с 27-летним российским футболистом рассчитано на два года.

Евгеньев является воспитанником академии московского «Динамо», а также занимался в школах «Сокола» и «Спартака». Всего в рамках Российской Премьер-Лиги защитник провёл более 180 матчей, выступая за «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

В минувшем сезоне-2025/2026 Евгеньев принял участие в 14 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Кроме того, в активе футболиста есть опыт выступлений за сборную России, в составе которой он дебютировал в 2020 году и входил в заявку на Евро-2020.

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