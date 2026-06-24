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Роналдиньо опубликовал совместное фото с бойцом UFC Перейрой

Роналдиньо опубликовал совместное фото с бойцом UFC Перейрой
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Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо опубликовал на своей странице в социальных сетях совместное фото с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе Алексом Перейрой. Снимок был сделан во время мероприятия Queen Wednesdays в Майами (штат Флорида, США).

Фото: Из личного архива Роналдиньо

Ранее Перейра уже встречался с другими легендами бразильского футбола — Роналдо, Кака, Роберто Карлосом и Жулио Сезаром. В минувшие выходные 38-летний боец присутствовал на матче Бразилия — Гаити на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира по футболу в 2002 году.

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