Джикия высказался о своём переходе в «Локомотив»

Центральный защитник Георгий Джикия дал первый комментарий после своего перехода в «Локомотив». Экс-капитан «Спартака» пополнил состав железнодорожников на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

«Хочу сказать огромное спасибо Борису Борисовичу [Ротенбергу] и всему руководству «Локомотива» за доверие, за то, что нам всё-таки удалось достаточно быстро урегулировать все вопросы и подписать контракт. Безумно рад вернуться в клуб, в котором провёл более 10 лет, в системе «Локомотива». Поэтому об этом, конечно, будем разговаривать подробнее и позже. Сегодня хотел просто насладиться этим моментом, сказать огромное спасибо всем. Есть что вспомнить, поэтому сегодня только слова благодарности.

Вчера Зелимхан [Бакаев] написал мне смс, не стали общаться, перезванивать. Сказал ему, чтобы он потерпел немножко, потому что я люблю, когда уже всё готово, говорить уже о сделанном. Поэтому сейчас поеду, обрадую его на базе. А остальные ребята не знали, но со многими, конечно же, знаком. Со многими играли вместе и в сборной, и в «Спартаке». Поэтому многих ребят знаю, конечно.

Я прекрасно понимаю, для чего прихожу в клуб. Конечно же, у меня был телефонный разговор с Михаилом Михайловичем [Галактионовым]. Мы чётко проговорили все моменты. Поэтому я прекрасно понимаю, что от меня требуется. Прекрасно понимаю, что я сегодня могу сделать, что не могу сделать.

Не совсем приятно читать моменты с «дядькой» и прочее. В 32 года я считаю, что это не дядька. Всё будет показывать футбольное поле, где я и собираюсь себя показать. Поэтому меньше громких слов. Ждём сезон, готовимся и вперёд.

Чемпионат Турции закончился плюс-минус так же, как и чемпионат России. Готовился, тренировался, но одно дело тренироваться одному, а другое дело с командой и выполнять уже непосредственно профессиональную командную подготовку. Поэтому готов тренироваться, никаких травм, ничего нет, не было и ничего, поэтому только работа и вперёд.

Последние несколько дней вот эта вся история, так скажем, прокрутилась в голове. Как начинал, как ездил, всякие электрички, маршрутки, родители, дорога, всё-всё-всё. И когда вот сегодня так получилось вернуться, получилось продолжить свой путь, достаточно семейно-историческая ситуация произошла в жизни. И жизнь, конечно, интересная штука, оказывается.

Цели на сезон всегда у меня были, есть и будут. Интересы команды, какая цель у команды, такие интересы буду я представлять всегда», — сказал Джикия в видео на странице «Локомотива» в VK.