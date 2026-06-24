«Крылья Советов» продлили контракты с Бобром и Шитовым до лета 2029 года

Самарские «Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с полузащитником Иваном Бобром и нападающим Владиславом Шитовым до лета 2029 года. Оба игрока провели минувший сезон в аренде: Бобёр выступал за «Нефтехимик», а Шитов — за «Торпедо».

В составе основной команды «Крыльев Советов» Владислав Шитов сыграл 94 матча, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Иван Бобёр провёл шесть матчей за основную команду, а также 26 игр за «Крылья Советов-2», где отметился семью голами и пятью ассистами. В молодёжной команде Бобёр сыграл 38 матчей, забив 12 мячей и сделав шесть голевых передач.

«Иван Бобёр и Владислав Шитов — перспективные футболисты, на которых мы рассчитываем. Клуб видит в них потенциал для роста, и это мнение разделяет тренерский штаб. Прошлый сезон они провели в аренде, где получили важную игровую практику, а сейчас вернулись в «Крылья». На предсезонных сборах ребята доказывают своё право на место в основе в условиях здоровой конкуренции. Клуб готов предоставить им все условия для роста, и теперь игрокам важно приложить максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой шанс. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их на этом пути», — приводит слова генерального директора Тархана Джабраилова официальный сайт клуба.