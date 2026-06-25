ЮАР — Южная Корея: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 4:00 мск

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед финальным туром ЮАР занимает последнее место в группе А. В активе африканцев одно набранное очко в двух играх. Южная Корея с тремя очками располагается на второй строчке в таблице. Две другие команды квартета А — Мексика и Чехия.