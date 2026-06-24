Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель: никто не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче

Томас Тухель: никто не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к болельщикам после нулевой ничьей со сборной Ганы во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Немецкий специалист призвал болельщиков не паниковать из-за потери очков в Бостоне и подчеркнул, что команда столкнулась с крайне организованным соперником.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Это реальность. Впереди долгий путь, и никто ещё не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче и бездумно несясь вперёд. Мы всегда хотим атаковать, и наша обязанность — выкладываться на максимум. Мы пытались снова и снова, но порой бывает тяжело, поэтому нет никакой необходимости поддаваться негативу. Я знаю, что на это непросто смотреть. Возможно, со скамейки я вижу игру иначе как тренер, но для танго нужны двое», — приводит слова Тухеля Mirror.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Тухель отреагировал на промах Кейна, гол мог досрочно вывести Англию в плей-офф ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android