Томас Тухель: никто не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель обратился к болельщикам после нулевой ничьей со сборной Ганы во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Немецкий специалист призвал болельщиков не паниковать из-за потери очков в Бостоне и подчеркнул, что команда столкнулась с крайне организованным соперником.

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«Это реальность. Впереди долгий путь, и никто ещё не выигрывал чемпионат мира, забивая по четыре гола в каждом матче и бездумно несясь вперёд. Мы всегда хотим атаковать, и наша обязанность — выкладываться на максимум. Мы пытались снова и снова, но порой бывает тяжело, поэтому нет никакой необходимости поддаваться негативу. Я знаю, что на это непросто смотреть. Возможно, со скамейки я вижу игру иначе как тренер, но для танго нужны двое», — приводит слова Тухеля Mirror.