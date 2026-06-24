«Мы едины». Роналду — после 5:0 с Узбекистаном

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после победы над Узбекистаном (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Футболист выложил фотографию, на которой команда празднует гол, обнимая капитана, и отметил единство сборной Португалии.

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«Мы едины», – написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном португальцы разгромили соперника со счётом 5:0. Криштиану Роналду отметился двумя голами и по итогам матча получил звание лучшего игрока.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.