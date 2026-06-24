Босния и Герцеговина — Катар: Керим-Сэм Алайбегович вывел боснийцев вперёд на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды Боснии и Герцеговины.

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Счёт во встрече открыл полузащитник боснийцев Керим-Сэм Алайбегович на 29-й минуте.

Сборная Катара занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала одно очко за два матча. Босния и Герцеговина находится на третьей строчке, заработав одно очко. На первом месте располагается Канада (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).