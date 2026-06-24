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Фанаты Португалии ответили, хотят ли видеть Роналду в основе сборной на ЧМ-2026

Фанаты Португалии ответили, хотят ли видеть Роналду в основе сборной на ЧМ-2026
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Болельщики сборной Португалии поделились мнением о целесообразности включения 41-летнего форварда Криштиану Роналду в стартовый состав национальной команды. Опрос фанатов корреспондент «Чемпионата!» Григорий Телингатер провёл перед матчем 2-го тура группы К, где Роналду оформил дубль и помог своей команде разгромить Узбекистан (5:0).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Голы Криштиану Узбекистану стали для него 144-м и 145-м за сборную Португалии. Также он стал лучшим бомбардиром в истории страны на ЧМ с 10 мячами, опередив соотечественника Эйсебио.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота.

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