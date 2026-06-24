Джеко проводит 150‑й матч за сборную Боснии и Герцеговины на ЧМ‑2026 в игре с Катаром

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Боснией и Герцеговиной и Катаром стал 150-м для нападающего боснийцев Эдина Джеко. За 150 матчей в составе сборной форвард забил 73 мяча и отдал 30 результативных передач.

Форвард ранее принял участие в матче 2-го тура со Швейцарией, который завершился со счётом 1:4. Таким образом, Джеко стал четвёртым полевым игроком старше 40 лет, принявшим участие в ЧМ. На момент встречи его возраст составил 40 лет и 93 дня.

Сборная Боснии и Герцеговины занимает третью строчку в своей группе, имея одно очко после двух матчей. Лидером группы является Канада с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира в Катаре в 2022 году обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).