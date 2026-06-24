Парагвай подал жалобу в ФИФА на Джуда Беллингема

Ассоциация футбола Парагвая направила официальный протест в ФИФА с требованием наказать полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Mirror. Поводом для обращения стал эпизод матча группового этапа между сборной Англии и Ганы чемпионата мира — 2026, в котором английский футболист закрыл рот рукой во время разговора с нападающим соперника Джорданом Айю.

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Фото: NurPhoto via Getty Images

Парагвайская сторона заявляет о непоследовательном применении регламента, поскольку ранее на этом же турнире полузащитник их сборной Мигель Альмирон получил прямую красную карточку за аналогичное действие в игре со сборной Турции. Данное правило было введено ФИФА перед стартом турнира после дисквалификации вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Беллингем избежал удаления на поле, так как судейская бригада не расценила его действия как конфликтное противостояние с оппонентом. Согласно действующему регламенту, прямая красная карточка за закрытие рта рукой применяется только в случаях, когда жест используется во время стычки или агрессивного общения с соперником.