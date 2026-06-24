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«Уверен, мы с ним найдём общий язык на поле». Кукурелья — об игре с Винисиусом Жуниором

«Уверен, мы с ним найдём общий язык на поле». Кукурелья — об игре с Винисиусом Жуниором
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Защитник мадридского «Реала», ранее выступавший за «Челси», Марк Кукурелья поделился мыслями об игре с форвардом «сливочных» Винисиусом Жуниором на одном фланге.

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«Уверен, мы с ним найдём общий язык на поле. Если Винисиус не станет оттягиваться назад в оборону — ничего страшного, я закрою эти зоны и возьму на себя ту работу, которую ему делать не хочется. Главное, чтобы он оставался свежим и продолжал приносить результат. Ради этого я с готовностью выполню всю черновую работу.

Винисиус уже не раз доказывал, что является одним из ключевых и самых влиятельных игроков «Реала» в матчах Лиги чемпионов», — приводит слова Кукурельи Marca.

15 июня мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника из «Челси» за € 55 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее Кукурелья выступал за «Челси» с 2022 года.

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