Мендеш — о своём голе Узбекистану со штрафного: все ждут, что бить будет Криштиану

Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о своём голе со штрафного в матче группового этапа с Узбекистаном (5:0) на чемпионате мира 2026 года. Игрок забил прямым ударом со штрафного на 17-й минуте встречи. У мяча также стоял нападающий и капитан команды Криштиану Роналду.

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«Мы отрабатывали это. Все ждут, что бить штрафные будет Криштиану. Это можно будет повторить. Возможно, со мной это уже не пройдёт, но получится с другими игроками. Мы рады, мы были очень сосредоточены. Нам нужно восстановиться к следующей игре, чтобы выиграть группу.

Критика – это часть игры, мы к ней привыкли. Все в команде помогают друг другу, мы к этому готовы. Самое главное – это сосредоточиться на нашей идее и на том, что хочет от нас тренер», – приводит слова Мендеша A Bola со ссылкой на TVI.