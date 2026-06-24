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Мендеш — о своём голе Узбекистану со штрафного: все ждут, что бить будет Криштиану

Мендеш — о своём голе Узбекистану со штрафного: все ждут, что бить будет Криштиану
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Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о своём голе со штрафного в матче группового этапа с Узбекистаном (5:0) на чемпионате мира 2026 года. Игрок забил прямым ударом со штрафного на 17-й минуте встречи. У мяча также стоял нападающий и капитан команды Криштиану Роналду.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Мы отрабатывали это. Все ждут, что бить штрафные будет Криштиану. Это можно будет повторить. Возможно, со мной это уже не пройдёт, но получится с другими игроками. Мы рады, мы были очень сосредоточены. Нам нужно восстановиться к следующей игре, чтобы выиграть группу.

Критика – это часть игры, мы к ней привыкли. Все в команде помогают друг другу, мы к этому готовы. Самое главное – это сосредоточиться на нашей идее и на том, что хочет от нас тренер», – приводит слова Мендеша A Bola со ссылкой на TVI.

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