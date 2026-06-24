Выбывший до конца ЧМ-2026 Коне поддержал сборную Канады на инвалидной коляске

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне посетил заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Швейцарии. 24-летний футболист, досрочно завершивший выступления на турнире из-за тяжёлой травмы, прибыл на стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере на инвалидной коляске.

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Коне получил перелом большой и малоберцовой костей во 2-м туре группового раунда со сборной Катара (6:0) после столкновения с Ассимом Мадибо, после чего перенёс операцию. Перед игрой со Швейцарией полузащитник выехал к кромке поля во время разминки, чтобы поприветствовать болельщиков и партнёров по сборной.