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Выбывший до конца ЧМ-2026 Коне поддержал сборную Канады на инвалидной коляске

Выбывший до конца ЧМ-2026 Коне поддержал сборную Канады на инвалидной коляске
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Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне посетил заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Швейцарии. 24-летний футболист, досрочно завершивший выступления на турнире из-за тяжёлой травмы, прибыл на стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере на инвалидной коляске.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
2-й тайм
2 : 0
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'    

Коне получил перелом большой и малоберцовой костей во 2-м туре группового раунда со сборной Катара (6:0) после столкновения с Ассимом Мадибо, после чего перенёс операцию. Перед игрой со Швейцарией полузащитник выехал к кромке поля во время разминки, чтобы поприветствовать болельщиков и партнёров по сборной.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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