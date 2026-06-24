«Бока Хуниорс» запросил у «Спартака» информацию об условиях трансфера Барко — Boca Sports

Аргентинский «Бока Хуниорс» запросил информацию об условиях трансфера полузащитника Эсекьеля Барко у московского «Спартака». Об этом сообщает аргентинское издание Boca Sports в соцсети X.

Контракт Барко со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. Ранее спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао подтвердил, что клуб ведёт с полузащитником переговоры о новом долгосрочном контракте и сохраняет заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Помимо «Бока Хуниорс», интерес к Барко приписывают аргентинскому «Индепендьенте». По данным СМИ, клуб готов предложить за футболиста € 3,5 млн и сохранить за «Спартаком» право на 50% от суммы будущей продажи.