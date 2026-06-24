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«Тому, кто изменил нашу жизнь». Альварес написал письмо Месси в честь его 39-летия

«Тому, кто изменил нашу жизнь». Альварес написал письмо Месси в честь его 39-летия
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Нападающий сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поздравил форварда и капитана национальной команды Лионеля Месси с днём рождения. Сегодня, 24 июня, футболисту исполнилось 39 лет. Альварес опубликовал в социальных сетях фото сборной и прикрепил к нему своё письмо, адресованное Месси.

«Тому, кто изменил нашу жизнь, кто подарил нам незабываемые моменты, кто заставил нас поверить
в то, что мечты возможны… Лучше всего было не видеть это, а прожить вместе с тобой!

С днём рождения, капитан, мы любим тебя. Будь безмерно счастлив!» — говорится в письме.

На текущем чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На данный момент на его счету 18 забитых мячей, что на два больше, чем у экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе и нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе, которые забили по 16 мячей.

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