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Босния и Герцеговина — Катар: защитник Катара Султан Аль-Браке забил автогол на 34-й минуте матча чемпионата мира — 2026 24 июня

Босния и Герцеговина — Катар: защитник Катара Аль-Браке забил автогол на 34-й минуте
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В эти минуты проходит матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу команды Боснии и Герцеговины.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
2-й тайм
2 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Аль-Браке – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'    

Защитник Катара Султан Аль-Браке отправил мяч в сетку собственных ворот на 34-й минуте.

Ранее счёт во встрече открыл полузащитник боснийцев Керим-Сэм Алайбегович на 29-й минуте.

Сборная Катара занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала одно очко за два матча. Босния и Герцеговина находится на третьей строчке, заработав одно очко. На первом месте располагается Канада (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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