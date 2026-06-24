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«Атлетико Паранаэнсе» нацелился на форварда московского «Динамо» — журналист Маркезини

«Атлетико Паранаэнсе» нацелился на форварда московского «Динамо» — журналист Маркезини
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«Атлетико Паранаэнсе» нацелился на форварда московского «Динамо» Артура Гомеса. Об этом сообщает бразильский журналист Тьяго Маркезини в соцсети X. По данным источника, игрок, прошедший через молодёжную систему «Сантоса» и выступающий в России, высоко ценится главным тренером «Атлетико Паранаэнсе» Одаиром Эллманном.

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Артур Гомес выступает за «Динамо» с сентября 2024 года. По данным СМИ, бело-голубые заплатили за футболиста бразильскому «Крузейро» € 5 млн. В минувшем сезоне на счету Гомеса три гола и две результативные передачи в 12 матчах за «Динамо» в Мир Российской Премьер-Лиге. Ещё три матча футболист провёл в Фонбет Кубке России.

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