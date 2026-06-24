Сборная Бельгии сообщила о возвращении Доку в расположение команды после рождения сына

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку вернулся в расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной. Напомним, ранее футболист «Манчестер Сити» временно уехал в Лондон в связи с рождением сына.

В аккаунте бельгийской команды в социальной сети Х показали кадры возвращения Доку в расположение сборной на чемпионате мира.

«Снова в лагере после самого важного ассиста в жизни», – говорится в сообщении.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2026 Бельгия проведёт с командой Новой Зеландии в ночь на 27 июня. На данный момент бельгийцы занимают третье место в группе G, набрав два очка.