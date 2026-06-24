Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бельгии сообщила о возвращении Доку в расположение команды после рождения сына

Сборная Бельгии сообщила о возвращении Доку в расположение команды после рождения сына
Комментарии

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку вернулся в расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной. Напомним, ранее футболист «Манчестер Сити» временно уехал в Лондон в связи с рождением сына.

В аккаунте бельгийской команды в социальной сети Х показали кадры возвращения Доку в расположение сборной на чемпионате мира.

«Снова в лагере после самого важного ассиста в жизни», – говорится в сообщении.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2026 Бельгия проведёт с командой Новой Зеландии в ночь на 27 июня. На данный момент бельгийцы занимают третье место в группе G, набрав два очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Жереми Доку обратился к болельщикам после рождения сына
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android