Босния и Герцеговина — Катар: Эрмин Махмич забил третий мяч катарцам на 81-й минуте

В эти минуты проходит матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу команды Боснии и Герцеговины.

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Полузащитник боснийцев Эрмин Махмич забил третий мяч в ворота сборной Катара на 81-й минуте.

На 29‑й минуте счёт в матче открыл хавбек сборной Боснии и Герцеговины Керим‑Сэм Алайбегович. На 34‑й минуте защитник сборной Катара Султан Аль‑Браке отправил мяч в собственные ворота. Отставание в счёте сократил нападающий катарцев Хасан Аль‑Хайдос — он забил в ворота Боснии и Герцеговины на 42‑й минуте.

Сборная Катара занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала одно очко за два матча. Босния и Герцеговина находится на третьей строчке, заработав одно очко. На первом месте располагается Канада (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).