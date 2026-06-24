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Швейцария — Канада: Варгас открыл счёт на первой минуте второго тайма

Швейцария — Канада: Варгас открыл счёт на первой минуте второго тайма
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Канады. Команды играют на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
2-й тайм
2 : 0
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'    

На 46-й минуте вингер швейцарцев Рубен Варгас открыл счёт после паса с фланга в штрафную.

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала четыре очка в двух встречах. Канада находится на первой строчке с четырьмя очками в активе. Две другие команды квартета B — Босния и Герцеговина и Катар.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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