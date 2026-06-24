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Марокко — Гаити: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Марокко — Гаити: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В ночь на 25 июня состоится матч группы С чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Марокко и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Марокко: Буну, Хакими, Риад, Халал, Салах-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас, Эль-Кааби.

Гаити: Плесид, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.

Сборная Марокко занимает второе место в турнирной таблице группы С. Команда набрала четыре очка за два матча. Гаити находится на последней строчке без набранных очков. На первом месте Бразилия (4), на третьем — Шотландия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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