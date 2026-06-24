Юрген Клопп поздравил Лионеля Месси с днём рождения

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси с 39-летием. Немецкий специалист с иронией вспомнил их недавнюю встречу.

«Привет, Лео, с днём рождения! Большое спасибо за те объятия. Ты сделал меня по-настоящему знаменитым. Теперь весь мир знает меня только потому, что ты меня обнял. Наслаждайся своим днём. Проведи его отлично. Увидимся позднее на твоём 40-летии. Пока-пока»,— приводит слова Клоппа Sky Sports.

Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

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