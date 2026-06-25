«Рубин» сделал официальное предложение по аргентинскому вингеру из клуба «О′Хиггинс» — Югт

Казанский «Рубин» сделал официальное предложение по 25-летнему аргентинскому вингеру Франсиско Гонсалесу из чилийского клуба «О′Хиггинс». Об этом сообщает аргентинский журналист Уриэль Югт в соцсети X.

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По данным источника, предложение включает в себя выкуп 85% прав на игрока. Сообщается, что в данный момент между клубами ведутся переговоры.

Франсиско Гонсалес выступает за чилийский «О′Хиггинс» с лета прошлого года. На родине он защищал цвета клубов «Дефенса» и «Ньюэллс Олд Бойз». В минувшем сезоне на его счету 11 голов и 12 результативных передач в 31 матче. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 2 млн.