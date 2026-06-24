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«Время пришло». Отец Неймара записал обращение к сыну перед возможным дебютом на ЧМ-2026

«Время пришло». Отец Неймара записал обращение к сыну перед возможным дебютом на ЧМ-2026
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Отец форварда сборной Бразилии Неймара Неймар да Силва записал обращение к сыну накануне возможного дебюта футболиста на чемпионате мира 2026 года. Матч 3-го тура группового этапа, в котором сборная Бразилии сыграет с Шотландией, может стать первым для 34-летнего нападающего на турнире, так как две предыдущие встречи он пропустил из-за травмы.

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«Господь помогал нам до сих пор… Время пришло. Мы переживём всё это вместе. Удачи, сын! Удачи, Бразилия! Да благословит и защитит тебя бог! Беги, парень, беги — беги так, будто это последний день в твоей жизни», — сказал Неймар-старший в опубликованном в соцсети видео.

Ранее Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар сможет принять участие в матче 3-го тура группы C со сборной Шотландии. Встреча состоится в четверг, 25 июня, начало — в 1:00 мск. Напомним, из-за повреждения правой икроножной мышцы, полученного 17 мая в матче за «Сантос», Неймар пропустил две первые игры на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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