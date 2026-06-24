Месси поблагодарил «Барселону» за поздравление с днём рождения

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», поблагодарил «Барселону» за поздравление с днём рождения. Сегодня, 24 июня, футболисту исполнилось 39 лет. Напомним, форвард провёл в структуре каталонского клуба 21 год, из которых 17 лет выступал на профессиональном уровне за основную команду.

«Большое спасибо!» — написал Месси в комментариях к посту «Барселоны» в социальных сетях, сопроводив сообщение эмодзи двух сердец синего и красного.

В составе каталонского клуба нападающий выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча». На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету футболиста 18 забитых мячей.