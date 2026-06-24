Швейцария — Канада: Промис Дэвид отыграл один мяч на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Канады. Команды играют на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте форвард сборной Канады Промис Дэвид отыграл один мяч. Ранее, на 46-й минуте, вингер швейцарцев Рубен Варгас открыл счёт после паса с фланга в штрафную. На 57-й минуте полузащитник Йохан Манзамби забил второй гол сборной Швейцарии.

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала четыре очка в двух встречах. Канада находится на первой строчке с четырьмя очками в активе. Две другие команды квартета B — Босния и Герцеговина и Катар.